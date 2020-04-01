На Николаевщине в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на коронавирус.

Такие данные предоставляет оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области, сообщает пресс-служба ОГА.

С вечера 31 марта и до утра 1 апреля за медицинской помощью не обращались люди с подозрением COVID-19. С начала 2020 года в лечебные учреждения Николаевской области обратился 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.

— Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования. На сегодня 44 человека имеют отрицательный результат, 5 проб в работе, - сказано в сообщении.





Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.