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Жители Монастырисского района Тернопольской области заявляют о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.
Об этом они заявили в видеообращении к Президенту Владимира Зеленского.
По словам авторов обращения, заявление вновь назначенного председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение и лучше в области подготовлена и готова принимать больных с COVID-19 - не соответствуют действительности.
Вместо этого люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой.
— Ведь в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы (полуразрушенное здание!), А медицинские работники оказались в безвыходном положении, — говорится в видеообращении.
Также авторы заявления утверждают, что врачи сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады. И в то время, «когда местная власть демонстрирует бездействие, городок может превратиться в «украинскую Ухань».
Люди призывают Президента отреагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствую
По состоянию на 1 апреля, в Монастырисском районе подтверждены 77 случаев коронавируса, из них 32 у медиков.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19.
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Жители Монастырисского района Тернопольской области заявляют о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.
Об этом они заявили в видеообращении к Президенту Владимира Зеленского.
По словам авторов обращения, заявление вновь назначенного председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение и лучше в области подготовлена и готова принимать больных с COVID-19 - не соответствуют действительности.
Вместо этого люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой.
— Ведь в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы (полуразрушенное здание!), А медицинские работники оказались в безвыходном положении, — говорится в видеообращении.
Также авторы заявления утверждают, что врачи сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады. И в то время, «когда местная власть демонстрирует бездействие, городок может превратиться в «украинскую Ухань».
Люди призывают Президента отреагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствую
По состоянию на 1 апреля, в Монастырисском районе подтверждены 77 случаев коронавируса, из них 32 у медиков.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19.