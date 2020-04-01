Жители Монастырисского района Тернопольской области заявляют о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.

Об этом они заявили в видеообращении к Президенту Владимира Зеленского.

По словам авторов обращения, заявление вновь назначенного председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение и лучше в области подготовлена и готова принимать больных с COVID-19 - не соответствуют действительности.

Вместо этого люди утверждают, что медики больницы в Монастыриске фактически оказались один на один с проблемой.

— Ведь в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы (полуразрушенное здание!), А медицинские работники оказались в безвыходном положении, — говорится в видеообращении.

Также авторы заявления утверждают, что врачи сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады. И в то время, «когда местная власть демонстрирует бездействие, городок может превратиться в «украинскую Ухань».

Люди призывают Президента отреагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствую

По состоянию на 1 апреля, в Монастырисском районе подтверждены 77 случаев коронавируса, из них 32 у медиков.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19.