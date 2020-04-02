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Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории «Eurolab», владельцем которой является Андрей Пальчевского, из-за сокрытия фактов заражения COVID-19.
Об этом заявил сам Андрей Пальчевский в эфире 112.ua.
— Официальная причина - статья 113, кажется, диверсия против государства ... Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии, — заявил Андрей Пальческий.
Бизнесмен рассказал, что его «очаровали» сотрудники СБУ, поскольку во время обысков он «не увидел ни одного хамства».
Андрей Пальчевский отметил, что наказание за такую статью от 8 до 15 лет.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.
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Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории «Eurolab», владельцем которой является Андрей Пальчевского, из-за сокрытия фактов заражения COVID-19.
Об этом заявил сам Андрей Пальчевский в эфире 112.ua.
— Официальная причина - статья 113, кажется, диверсия против государства ... Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии, — заявил Андрей Пальческий.
Бизнесмен рассказал, что его «очаровали» сотрудники СБУ, поскольку во время обысков он «не увидел ни одного хамства».
Андрей Пальчевский отметил, что наказание за такую статью от 8 до 15 лет.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.