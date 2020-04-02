Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории «Eurolab», владельцем которой является Андрей Пальчевского, из-за сокрытия фактов заражения COVID-19.

Об этом заявил сам Андрей Пальчевский в эфире 112.ua.

— Официальная причина - статья 113, кажется, диверсия против государства ... Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии, — заявил Андрей Пальческий.

Бизнесмен рассказал, что его «очаровали» сотрудники СБУ, поскольку во время обысков он «не увидел ни одного хамства».

Андрей Пальчевский отметил, что наказание за такую статью от 8 до 15 лет.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.