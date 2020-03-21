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Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.
– Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме, — рассказал Ляшко.
По его словам, отзыв лицензий Минздрав будет инициировать в случае нарушения этих норм.
Также сообщалось, что Минздрав планирует привлекать студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.
– Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме, — рассказал Ляшко.
По его словам, отзыв лицензий Минздрав будет инициировать в случае нарушения этих норм.
Также сообщалось, что Минздрав планирует привлекать студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.