Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

– Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме, — рассказал Ляшко.

По его словам, отзыв лицензий Минздрав будет инициировать в случае нарушения этих норм.

Также сообщалось, что Минздрав планирует привлекать студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.