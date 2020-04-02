Служба безопасности Украины нейтрализовала группу интернет-пропагандистов, которые по заказу российских спецслужб распространяли в соцсетях фейки про COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, двое киевлян публиковали в Facebook фейковй контент российского производства с целью провокации паники, дискредитации действий властей и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Кураторы ставили им задачи в закрытой группе российской соцсети «ВКонтакте», доступ к которой украинские интернет-провайдеры должны блокировать. Для популяризации фейков использовались сети бот-аккаунтов.

Услуги пропагандистов оплачивались из кошельков электронных платежных систем РФ.

Задержанные уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием: они предоставили оперативникам доступ к аккаунтам в закрытых пабликах и помогают идентифицировать своих кураторов.

Ранеее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.