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Пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого «Приднестровья» в Украину, - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг утром.
Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.
Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Ранее сообщалось, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.
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Пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого «Приднестровья» в Украину, - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг утром.
Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.
Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Ранее сообщалось, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.