Пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого «Приднестровья» в Украину, - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг утром.