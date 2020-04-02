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Двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения, обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Сообщается, что жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных правил, в обход контрольных постов, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.
На сталкеров были составлены административные протоколы за нарушение статьи 46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения преступления. Решение по делу примет суд.
Напомним, что транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 миллиардов кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
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Двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения, обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Сообщается, что жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных правил, в обход контрольных постов, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.
На сталкеров были составлены административные протоколы за нарушение статьи 46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения преступления. Решение по делу примет суд.
Напомним, что транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 миллиардов кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.