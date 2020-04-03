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На Николаевщине за прошедшие сутки, 2 апреля, спасатели 7 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях в Веселиновском, Снигиревском, Арбузинском, Первомайском, Витовском, Врадиевском районах и в Баштанке.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что горела сухая трава, кустарники, мусор и камыш на открытой территории площадью более 7,5 гектаров. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем и поджог.
— Отдельно стоит обратить внимание на случай, который произошел по улице Центральная в селе Соколовка в Первомайском районе. Из-за пожара камыша вблизи частного жилого сектора загорелась хозяйственная постройка на площади 36 квадратных метров. Но благодаря пожарным 23 государственной пожарно-спасательной части удалось остановить распространение огня на жилые дома и ликвидировать пожар в 16:26 на площади более 4 гектаров, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС к работе было задействовано 20 человек личного состава и 7 единиц техники.
Ранее в Николаеве в результате поджогов выгорело 6 гектаров камыша.
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На Николаевщине за прошедшие сутки, 2 апреля, спасатели 7 раз выезжали тушить пожары на открытых территориях в Веселиновском, Снигиревском, Арбузинском, Первомайском, Витовском, Врадиевском районах и в Баштанке.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что горела сухая трава, кустарники, мусор и камыш на открытой территории площадью более 7,5 гектаров. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем и поджог.
— Отдельно стоит обратить внимание на случай, который произошел по улице Центральная в селе Соколовка в Первомайском районе. Из-за пожара камыша вблизи частного жилого сектора загорелась хозяйственная постройка на площади 36 квадратных метров. Но благодаря пожарным 23 государственной пожарно-спасательной части удалось остановить распространение огня на жилые дома и ликвидировать пожар в 16:26 на площади более 4 гектаров, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС к работе было задействовано 20 человек личного состава и 7 единиц техники.
Ранее в Николаеве в результате поджогов выгорело 6 гектаров камыша.