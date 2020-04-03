В Николаеве, сегодня, 3 апреля, на проспекте Центральном 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил насмерть женщину, которая переходила проспект по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

— Событие квалифицировано по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.

Напомним, вечером в понедельник, 9 марта, на выезде из Николаева в сторону Одессы автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу.