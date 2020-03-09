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Вечером в понедельник, 9 марта, на выезде из Николаева в сторону Одессы автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу.
Об этом сообщают Новости-N.
Вазовская «семерка» ехала по улице Одесское шоссе, со стороны Варваровского моста. На выезде из Варваровки, возле церкви автомобиль сбил женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадавшая — 40-летняя местная жительница, была травмирована. «Скорая» увезла ее в БСМП, о ее состоянии ничего не известно.
Автомобиль получил механические повреждения — у него сломано левое боковое зеркало заднего вида.
Напомним, что днем в понедельник, 9 марта, на проспекте Богоявленском (Октябрьском) в районе заводоуправления «Зори»-«Машпроект» в Николаеве столкнулись 4 автомобиля.
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Вечером в понедельник, 9 марта, на выезде из Николаева в сторону Одессы автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу.
Об этом сообщают Новости-N.
Вазовская «семерка» ехала по улице Одесское шоссе, со стороны Варваровского моста. На выезде из Варваровки, возле церкви автомобиль сбил женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадавшая — 40-летняя местная жительница, была травмирована. «Скорая» увезла ее в БСМП, о ее состоянии ничего не известно.
Автомобиль получил механические повреждения — у него сломано левое боковое зеркало заднего вида.
Напомним, что днем в понедельник, 9 марта, на проспекте Богоявленском (Октябрьском) в районе заводоуправления «Зори»-«Машпроект» в Николаеве столкнулись 4 автомобиля.