Вечером в понедельник, 9 марта, на выезде из Николаева в сторону Одессы автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу.

Об этом сообщают Новости-N.

Вазовская «семерка» ехала по улице Одесское шоссе, со стороны Варваровского моста. На выезде из Варваровки, возле церкви автомобиль сбил женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавшая — 40-летняя местная жительница, была травмирована. «Скорая» увезла ее в БСМП, о ее состоянии ничего не известно.

Автомобиль получил механические повреждения — у него сломано левое боковое зеркало заднего вида.

Напомним, что днем в понедельник, 9 марта, на проспекте Богоявленском (Октябрьском) в районе заводоуправления «Зори»-«Машпроект» в Николаеве столкнулись 4 автомобиля.