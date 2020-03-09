Днем в понедельник, 9 марта, на проспекте Богоявленском (Октябрьском) в районе заводоуправления «Зори»-«Машпроект» в Николаеве столкнулись 4 автомобиля.

Об этом сообщают Новости-N.

Подробности аварии выясняются.

На место прибыла карета скорой помощи, пострадавшим оказывается помощь.

Столкнувшиеся автомобили перегородили полностью движение по проспекту Богоявленскому, со стороны улицы Космонавтов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.