В Одессе депутат захватил побережье возле мемориала для постройки коттеджей - дело направили в управление полиции области.

Об этом стало известно из материалов уголовного производства, передает 368.media.

Речь идет о застройке побережья возле мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи на улице Дача Ковалевского. Там построен элитный комплекс «Клаб Марин», принадлежащий депутату Татарбунарского райсовета от «Батькивщины» Валентину Могильникову.

Как оказалось, управление ГАСК Одесского горсовета не выдавало никаких разрешений на строительство коттеджей и принятие их в эксплуатацию. Кроме того, земля, на которой они построены, еще в 2001 году была передана Одесским горсоветом ЧП «7-я» для обслуживания спортивно-рекреационного комплекса.

Владелец ныне уже ликвидированного ЧП «7-я» — некий Константин Бочевар, еще одна фирма которого «Твин Вест» и занималась постройкой коттеджей «Клаб Марин» для Могильникова.

Более того, по данным следствия, во время постройки кроме территории, принадлежащей ЧП «7-я», строители захватили еще 541 кв. м территории, принадлежащей городу — на всей этой территории теперь расположены более 20 двухэтажных коттеджей.

В связи с этим следователи решили наведаться с обыском в управление госрегистрации Одесского горсовета, чтобы ознакомится с регистрационными документами, касающимися выделения земли и строительства коттеджного городка. В Киевский райсуд Одессы подали соответствующее ходатайство, и 24 марта судья Федулеева предоставила следствию разрешение на обыск.

Напомним, что Первомайская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с требованием вернуть школе землю площадью 38,4 гектаров и стоимостью больше 1 миллиона 200 тысяч гривен, которую учебное учреждение незаконно передало в субаренду предпринимателю.