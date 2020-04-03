В Николаеве аферисты под предлогом улучшения качества связи выманили у доверчивых людей 16 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.



Так, вчера, 2 апреля, в полицию поступило сообщение от 70-летней жительницы Заводского района о том, что после телефонного разговора с незнакомцем с ее кредитной карточки исчезли 9 тысяч гривен.

— Как выяснилось, около 18:30 пенсионерке позвонил якобы представитель оператора мобильной связи и сообщил, что с целью улучшения качества обслуживания женщина должна сказать сначала четырехзначный код, который ей поступит в смс-сообщении, а потом еще три последних мобильных номера на которые она чаще всего звонит. Ничего не подозревая, заявительница выполнила все указания собеседника, а он, между тем, получил доступ к банковскому счету пенсионерки и опустошил его. Подобный случай произошел с жительницей Очакова, когда после разговора с якобы банковским работником, она потеряла со своего карточного счета 7 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Следователями по указанным фактам проводится расследование уголовных производств, начатых по части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.

Ранее, правоохранители разоблачили двух жителей Северодонецка, которые под предлогом помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши выманивали персональные данные граждан, а затем оформляли на них онлайн-кредиты.