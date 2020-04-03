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В Запорожье короновирусной инфекцией заболела 8-летняя девочка.
Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19 Запорожского горсовета.
Заболевание 8-летнего ребенка COVID-19 стал тринадцатым лабораторно подтвержденным случаем заражения короновирусной инфекцией в Запорожье.
По информации городского совета, заболевшая девочка — дочь жителя Запорожья, у которого был выявлен короновирус ранее.
Ранее сообщалось, что восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом, среди них — 11-летний ребенок.
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В Запорожье короновирусной инфекцией заболела 8-летняя девочка.
Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19 Запорожского горсовета.
Заболевание 8-летнего ребенка COVID-19 стал тринадцатым лабораторно подтвержденным случаем заражения короновирусной инфекцией в Запорожье.
По информации городского совета, заболевшая девочка — дочь жителя Запорожья, у которого был выявлен короновирус ранее.
Ранее сообщалось, что восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом, среди них — 11-летний ребенок.