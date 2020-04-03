Восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом.

Об этом сообщает телеграм-канал Коронавирус Экстренно.

— Среди инфицированных кoрoнавирусoм ребенок 11-ти лет и два медработника, - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели,16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.

Отметим, мнистерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.