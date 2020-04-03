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Восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом.
Об этом сообщает телеграм-канал Коронавирус Экстренно.
— Среди инфицированных кoрoнавирусoм ребенок 11-ти лет и два медработника, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели,16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.
Отметим, мнистерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.
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Восемь жителей Кропивницкого заболели коронавирусом.
Об этом сообщает телеграм-канал Коронавирус Экстренно.
— Среди инфицированных кoрoнавирусoм ребенок 11-ти лет и два медработника, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели,16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.
Отметим, мнистерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.