В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Примечательно, что в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

Киев — 180 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в мире по состоянию на 8:30 3 апреля победили коронавирус 211 тысяч 615 человек, выявили COVID-19 у 1 миллиона 16 тысяч 208 человек, умерли 53 тысячи 146 человек.