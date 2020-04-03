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В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Примечательно, что в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в мире по состоянию на 8:30 3 апреля победили коронавирус 211 тысяч 615 человек, выявили COVID-19 у 1 миллиона 16 тысяч 208 человек, умерли 53 тысячи 146 человек.
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В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Примечательно, что в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в мире по состоянию на 8:30 3 апреля победили коронавирус 211 тысяч 615 человек, выявили COVID-19 у 1 миллиона 16 тысяч 208 человек, умерли 53 тысячи 146 человек.