В мире по состоянию на 8:30 3 апреля победили коронавирус 211 тысяч 615 человек, выявили COVID-19 у 1 миллиона 16 тысяч 208 человек, умерли 53 тысячи 146 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В США заболели 245 тысяч 540 человек. В Италии 115 тысяч 242 зараженных. В Испании коронавирус диагностировали у 112 тысяч 65 человек. Германия — 84 тысячи 794 инфицированных. В Китае 82 тысячи 456 больных коронавирусом, во Франции— 59 тысяч 929 человек.

От коронавирусной инфекции в Италии выздоровели 18 тысяч 278 человек, умерли 13 тысяч 915. В Китае выздоровели 76 тысяч 724 человека, умерли 3 тысячи 203 человека. В Испании 26 тысяч 743 выздоровевших и 10 тысяч 348 умерших. Иран — 16 тысяч 711 выздоровевших и 3 тысячи 160 умерших. В Германии от короонавируса вылечились 22 тысячи 140 человек и 1 тысяча 107 умерли. Франция — 12 тысяч 548 выздоровели, 5 тысяч 387 человек умерли. В США — 9 тысяч 148 выздоровевших и 1 тысяча 562 умерли. В Великобритании от коронавируса умерли 2 тысячи 921 человек еще 192 человека вылечились.

Вчера, 2 апреля, вечером сообщалось, что количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.