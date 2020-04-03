В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Как сообщалось ранее, всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.

— В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением корона вирусной болезни, - сказал Виктор Ляшко.