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В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.
Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Как сообщалось ранее, всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.
— В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением корона вирусной болезни, - сказал Виктор Ляшко.
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В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.
Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Как сообщалось ранее, всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.
— В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением корона вирусной болезни, - сказал Виктор Ляшко.