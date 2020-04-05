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В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 5 апреле зафиксировано 3 случая заболевания COVID-19, а на изоляции находится — 114 военных.
Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.
Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 28 человек.
В ВСУ отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Напомним, что на въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.
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В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 5 апреле зафиксировано 3 случая заболевания COVID-19, а на изоляции находится — 114 военных.
Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.
Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 28 человек.
В ВСУ отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Напомним, что на въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.