Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 28 человек.

В ВСУ отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, что на въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.