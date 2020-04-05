|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|19:37
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
В течение 5 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
— В течение 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации, - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства. Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников у Старогнатовки. На все враждебные провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия, - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вильного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.
— Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.
Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали адекватный ответ. Потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.
Напомним, что водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения продолжают выполнять плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В течение 5 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
— В течение 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации, - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства. Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников у Старогнатовки. На все враждебные провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия, - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вильного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.
— Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.
Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали адекватный ответ. Потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.
Напомним, что водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения продолжают выполнять плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.