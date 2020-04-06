Об этом со ссылкой на результаты мониторинга сообщили в «Крымской правозащитной группе». Его провели в феврале-марте 2020 года.

Правозащитники отметили, что по состоянию на конец марта доступ был заблокирован к менее 25 сайтам, которые свободно функционируют на подконтрольной Украине территории. Это «Украинская правда», «Укринформ», «Левый берег», «РБК-Украина», «Зеркало недели», «Цензор.нет», QHA, «Слід.нет», UAinfo, «5 канал», «Радио Хаят», «Фокус», «Главком», «Центр журналистских расследований», «тонеТо», «Депо», «Лента», «Апостроф», «Главное» и Blackseanews, а также сайты социальных сетей LinkedIn и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и «Хизб ут-Тахрир».

Также у пяти провайдеров из 10 недоступен сайт ОО «Крымская солидарность». Сайт крымскотатарского телеканала АТR блокируют три провайдера, а сайт «Информационного сопротивления» блокируют два провайдера из всех проверенных.

Напомним, что в Крыму по состоянию на утро 5 апреле зафиксированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество больных коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.