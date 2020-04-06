Первомайская местная прокуратура через суд вернула государству земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 33 гектара стоимостью 1 миллион 100 тысяч гривен, который расположен в Арбузинском районе.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Ранее суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и обязал фермерское хозяйство вернуть земельный участок в собственность Арбузинской ОТГ.

Основанием для предъявления иска стало то, что участок, в нарушение требований земельного законодательства, долго использовалась фермерским хозяйством после смерти человека, которому он давался в пользование.

Этот земельный участок был возвращен в собственность государства, о чем составлен соответствующий акт.

В общем, в течение 1 квартала 2020 Первомайская местная прокуратура в земельной сфере подала в суд исков в интересах государства на сумму 21 миллион 900 тысяч гривен.

Напомним, что в сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.