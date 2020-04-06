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Первомайская местная прокуратура через суд вернула государству земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 33 гектара стоимостью 1 миллион 100 тысяч гривен, который расположен в Арбузинском районе.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Ранее суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и обязал фермерское хозяйство вернуть земельный участок в собственность Арбузинской ОТГ.
Основанием для предъявления иска стало то, что участок, в нарушение требований земельного законодательства, долго использовалась фермерским хозяйством после смерти человека, которому он давался в пользование.
Этот земельный участок был возвращен в собственность государства, о чем составлен соответствующий акт.
В общем, в течение 1 квартала 2020 Первомайская местная прокуратура в земельной сфере подала в суд исков в интересах государства на сумму 21 миллион 900 тысяч гривен.
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Первомайская местная прокуратура через суд вернула государству земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 33 гектара стоимостью 1 миллион 100 тысяч гривен, который расположен в Арбузинском районе.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Ранее суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и обязал фермерское хозяйство вернуть земельный участок в собственность Арбузинской ОТГ.
Основанием для предъявления иска стало то, что участок, в нарушение требований земельного законодательства, долго использовалась фермерским хозяйством после смерти человека, которому он давался в пользование.
Этот земельный участок был возвращен в собственность государства, о чем составлен соответствующий акт.
В общем, в течение 1 квартала 2020 Первомайская местная прокуратура в земельной сфере подала в суд исков в интересах государства на сумму 21 миллион 900 тысяч гривен.
Напомним, что в сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь