Сегодня днем, 6 апреля около на автодороге «Благовещенское - Николаев» вблизи поселка Арбузинка столкнулись автомобили Mazda и Ford. В результате чего пострадали трое человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 35-летнего водителя Ford спасатели достали из автомобиля, после чего мужчину и его 34-летнюю пассажирку госпитализированы в ближайшую больницу. Также в результате аварии травмировался водитель Mazda — 56-летний житель Хмельницкой области.

Следователи Арбузинского отделения полиции квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Продолжаются следственные действия.

В полиции просят возможных свидетелей сообщить о какой-либо информацией об обстоятельствах аварии по адресу: поселок городского типа Арбузинка, улица Шевченко, 200, или звонить (05132) 3-04-99, 102.

Напомним, что днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.