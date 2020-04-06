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Сегодня днем, 6 апреля около на автодороге «Благовещенское - Николаев» вблизи поселка Арбузинка столкнулись автомобили Mazda и Ford. В результате чего пострадали трое человек.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что 35-летнего водителя Ford спасатели достали из автомобиля, после чего мужчину и его 34-летнюю пассажирку госпитализированы в ближайшую больницу. Также в результате аварии травмировался водитель Mazda — 56-летний житель Хмельницкой области.
Следователи Арбузинского отделения полиции квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Продолжаются следственные действия.
В полиции просят возможных свидетелей сообщить о какой-либо информацией об обстоятельствах аварии по адресу: поселок городского типа Арбузинка, улица Шевченко, 200, или звонить (05132) 3-04-99, 102.
Напомним, что днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
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Сегодня днем, 6 апреля около на автодороге «Благовещенское - Николаев» вблизи поселка Арбузинка столкнулись автомобили Mazda и Ford. В результате чего пострадали трое человек.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что 35-летнего водителя Ford спасатели достали из автомобиля, после чего мужчину и его 34-летнюю пассажирку госпитализированы в ближайшую больницу. Также в результате аварии травмировался водитель Mazda — 56-летний житель Хмельницкой области.
Следователи Арбузинского отделения полиции квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Продолжаются следственные действия.
В полиции просят возможных свидетелей сообщить о какой-либо информацией об обстоятельствах аварии по адресу: поселок городского типа Арбузинка, улица Шевченко, 200, или звонить (05132) 3-04-99, 102.
Напомним, что днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь