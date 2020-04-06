6 апреля пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, путем контролируемого подрыва, было уничтожено 27 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевсой области.

Накануне, во время обработки земли на сельскохозяйственном поле у лесополосы, вблизи села Богомазы Новопавловской ОТГ Новобугского района, местный житель обнаружил 8 взрывоопасных предметов. О находках мужчина сообщил по экстренному номеру 101.

Прибыв к месту, пиротехники ГСЧС классифицировали предметы, как семь артснарядов и минометную мину времен прошлых войн. Обследовав прилегающую территорию, специалисты дополнительно обнаружили еще 19 взрывоопасных предметов.

Все опасные находки, а это — 3 артснаряд калибром 152 мм, 9 артснарядов 100 мм, 13 артснарядов 76 мм и 2 минометные мины калибром 82 мм, были уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, 6 марта в Николаевской области группой пиротехников уничтожила четыре артиллерийских снаряда калибром 100 мм и противотанковую гранату.