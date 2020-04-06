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В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн «Укроборонпром».
Во время госпитализации он находился в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
— Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги, — говорится в сообщении.
Сообщается, что этот случай коронавируса первый и единственный в государственных оборонных предприятиях из состава «Укроборонпрома».
О госпитализации мужчины сообщили 3 апреля. Он заболел во время отпуска, до этого работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн «Укроборонпром».
Во время госпитализации он находился в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
— Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги, — говорится в сообщении.
Сообщается, что этот случай коронавируса первый и единственный в государственных оборонных предприятиях из состава «Укроборонпрома».
О госпитализации мужчины сообщили 3 апреля. Он заболел во время отпуска, до этого работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь