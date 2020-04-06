В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн «Укроборонпром».

Во время госпитализации он находился в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

— Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги, — говорится в сообщении.

Сообщается, что этот случай коронавируса первый и единственный в государственных оборонных предприятиях из состава «Укроборонпрома».

О госпитализации мужчины сообщили 3 апреля. Он заболел во время отпуска, до этого работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.