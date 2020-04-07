Вчера, 6 апреля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза выезжали тушить пожары на территории частных жилых секторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, вчера утром на улице Школьная в селе Актово из-за неосторожного обрщения с огнем дети подожгли жилой дом спасатели дликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров.

В Кривом Озере на улице Кодымской из-за неосторожного сжигания мусора загорелась хозпостройка. Спасатели ликвидировали пожар в 16:13 на площади 10 квадратных метров.

В Большой Коренихе на улице Клубная спасатели тушили пожар жилого дома и спасли женщину 1980 года рождения. Женщина не пострадала и от госпитализации отказалась. Причиной пожара стала неосторожность при курении хозяйки.

В ночь на 7 апреля в селе Баратовка Новобугского района на улице Центральной горел жилой дом. Спасатели 20 ГПСЧ пожар ликвидировали.

Всего в тушении от ГСЧС привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

Напомним, вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.