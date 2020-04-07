Вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, горела хвойная подстилка в Вознесенском лесном хозяйстве, урочище Бугские хутора Прибужского лесничества в Вознесенском районе на площади 400 квадратных метров и в Балабановском лесном урочище Николаева на площади 20 квадратных метров, пожары возникали в результате умышленных поджогов.

Пожары локализовали пожарные 12 и 5 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники лесхозов.

— Не обошлось и без выжигания сухой травы, мусора, кустарников и камыша, которые возникли в Новоодесском, Витовском, Казанковском, Очаковском, Доманевском районах области и Николаеве. Площадь от пожаров, спровоцированных неосторожным обращением с огнем и поджогом составила более 21, 3 гектара, - сказано в сообщении.

К ликвидации пожаров привлекалось 45 человек и 13 единиц техники.

Напомним, в Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.