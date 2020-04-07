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Вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, горела хвойная подстилка в Вознесенском лесном хозяйстве, урочище Бугские хутора Прибужского лесничества в Вознесенском районе на площади 400 квадратных метров и в Балабановском лесном урочище Николаева на площади 20 квадратных метров, пожары возникали в результате умышленных поджогов.
Пожары локализовали пожарные 12 и 5 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники лесхозов.
— Не обошлось и без выжигания сухой травы, мусора, кустарников и камыша, которые возникли в Новоодесском, Витовском, Казанковском, Очаковском, Доманевском районах области и Николаеве. Площадь от пожаров, спровоцированных неосторожным обращением с огнем и поджогом составила более 21, 3 гектара, - сказано в сообщении.
К ликвидации пожаров привлекалось 45 человек и 13 единиц техники.
Напомним, в Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.
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Вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, горела хвойная подстилка в Вознесенском лесном хозяйстве, урочище Бугские хутора Прибужского лесничества в Вознесенском районе на площади 400 квадратных метров и в Балабановском лесном урочище Николаева на площади 20 квадратных метров, пожары возникали в результате умышленных поджогов.
Пожары локализовали пожарные 12 и 5 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники лесхозов.
— Не обошлось и без выжигания сухой травы, мусора, кустарников и камыша, которые возникли в Новоодесском, Витовском, Казанковском, Очаковском, Доманевском районах области и Николаеве. Площадь от пожаров, спровоцированных неосторожным обращением с огнем и поджогом составила более 21, 3 гектара, - сказано в сообщении.
К ликвидации пожаров привлекалось 45 человек и 13 единиц техники.
Напомним, в Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь