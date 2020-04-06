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В Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— На вызов прибыли три отделения 4 государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 14:39 пожар был локализован, в 14:45 его ликвидировали на площади 5 квадратных метров, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры, - сказано в сообщении.
Всего пожар тушили 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Напомним, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.
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В Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— На вызов прибыли три отделения 4 государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 14:39 пожар был локализован, в 14:45 его ликвидировали на площади 5 квадратных метров, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры, - сказано в сообщении.
Всего пожар тушили 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Напомним, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь