В Николаеве, вчера 5 апреля в 14:33 на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов спасатели тушили пожар на балконе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— На вызов прибыли три отделения 4 государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 14:39 пожар был локализован, в 14:45 его ликвидировали на площади 5 квадратных метров, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры, - сказано в сообщении.

Всего пожар тушили 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Напомним, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.