В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев. Из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.

Как отметил Шинкарюк, большинство украинцев находятся в удовлетворительном состоянии.

— 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса, - написал Игорь Шинкарюк.

По его данным, ДТП произошло с участием автобуса возле города Будапешт, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».

Напомни, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.