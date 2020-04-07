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В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев. Из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.
Как отметил Шинкарюк, большинство украинцев находятся в удовлетворительном состоянии.
— 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса, - написал Игорь Шинкарюк.
По его данным, ДТП произошло с участием автобуса возле города Будапешт, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».
Напомни, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
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В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев. Из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.
Как отметил Шинкарюк, большинство украинцев находятся в удовлетворительном состоянии.
— 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса, - написал Игорь Шинкарюк.
По его данным, ДТП произошло с участием автобуса возле города Будапешт, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска «Тиса».
Напомни, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь