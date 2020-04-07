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В Украине за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 32 медицинских работников и 9 детей.
Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передают Буквы.
Большинство новых случаев коронавирусной болезни не требовали госпитализации: в больницы были доставлены 35 человек, из них двое детей и один медработник.
— Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника. Из 143 человек в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и один медработник, – заявил Виктор Ляшко.
Он уточнил, что каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (7 человек из 35).
— Мы можем говорить, что из 143 случаев 7 в критическом состоянии, в тяжелом состоянии и нуждаются в реанимационных мерах, – подчеркнул Виктор Ляшко.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Украине за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 32 медицинских работников и 9 детей.
Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передают Буквы.
Большинство новых случаев коронавирусной болезни не требовали госпитализации: в больницы были доставлены 35 человек, из них двое детей и один медработник.
— Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника. Из 143 человек в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и один медработник, – заявил Виктор Ляшко.
Он уточнил, что каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (7 человек из 35).
— Мы можем говорить, что из 143 случаев 7 в критическом состоянии, в тяжелом состоянии и нуждаются в реанимационных мерах, – подчеркнул Виктор Ляшко.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь