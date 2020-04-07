По данным разведки, боевики продолжают скрывать факты распространения заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает УНН.

— По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, - сообщает Александр Мотузянык.

Отмечается, что представители т.н. «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участка границы.

— При этом, продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек, - добавляет Александр Мотузянык.

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.