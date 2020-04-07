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В Вознесенске на улице Киевская спасатели тушили пожар в ремонтной мастерской.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения сегодня 7 апреля. По прибытию пожарных 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местной пожарной охраны Александровка установлено, что горит деревянное перекрытие, крыша ремонтной мастерской и легковой автомобиль Chery Amulet, который находился в помещении.
— Пожарные эвакуировали два бензовоза Scania и ГАЗ, которые также были в мастерской. Пожар на площади 200 квадратов ликвидировали, причина возгорания устанавливается. Благодаря оперативным и быстрым действиям спасателей от огня спасены смежные помещения и здания. Всего от ГСЧС работало 9 человек и 3 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.
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В Вознесенске на улице Киевская спасатели тушили пожар в ремонтной мастерской.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения сегодня 7 апреля. По прибытию пожарных 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местной пожарной охраны Александровка установлено, что горит деревянное перекрытие, крыша ремонтной мастерской и легковой автомобиль Chery Amulet, который находился в помещении.
— Пожарные эвакуировали два бензовоза Scania и ГАЗ, которые также были в мастерской. Пожар на площади 200 квадратов ликвидировали, причина возгорания устанавливается. Благодаря оперативным и быстрым действиям спасателей от огня спасены смежные помещения и здания. Всего от ГСЧС работало 9 человек и 3 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 6 апреля на спецлинию «101» одиннадцать раз поступали сообщения о пожарах в природных экосистемах Николаевщины.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь