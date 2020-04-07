Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник приняла решение перенаправить 12,5 миллионов гривен, предназначавшихся на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, на приобретение медицинских масок.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— В связи с отсутствием .... предложений на аппараты искусственной вентиляции легких на рынке Украины и острой необходимостью средств индивидуальной защиты населения и социальных работников, просим перераспределить средства в сумме 12,5 миллионов гривен на приобретение медицинских масок, - объяснил необходимость перераспределения денег директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат, выступая на комиссии.

По его словам, для обеспечения работы мобильных медицинских бригад и доставки биологических материалов для проведения тестов в Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения необходимо приобрести 10 специальных санитарных автомобилей. На эти цели необходимо почти 3,7 миллионов гривен. Кроме того, 10 миллионов гривен нужно выделить на закупку лекарственных средств, входящих в перечень препаратов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины.

Как сообщила директор департамента образования Ольга Деменко, 750 тысяч масок, купленных за счет бюджета, планируется раздать в течение двух дней.

По словам первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова, еще одну партию масок (1 миллионов штук) планируется получить 9-10 апреля.

Напомним, что в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.