5 апреля в пгт Арбузинка Николаевской области 46-летний нетрезвый мужчина, воспитывая сына, ударил его металлической частью грабель по голове. От удара ребенок упал на землю и потерял сознание. Мальчик был госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«После проведения соответствующих обследований, сегодня в больнице предоставили заключение, что травмы, полученные пострадавшим, относятся к категории тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Следователи Арбузинского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

По словам злоумышленника, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, таким образом отреагировал на словесное сопротивление отпрыска. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.