|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
5 апреля в пгт Арбузинка Николаевской области 46-летний нетрезвый мужчина, воспитывая сына, ударил его металлической частью грабель по голове. От удара ребенок упал на землю и потерял сознание. Мальчик был госпитализирован.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«После проведения соответствующих обследований, сегодня в больнице предоставили заключение, что травмы, полученные пострадавшим, относятся к категории тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении.
Следователи Арбузинского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
По словам злоумышленника, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, таким образом отреагировал на словесное сопротивление отпрыска. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
5 апреля в пгт Арбузинка Николаевской области 46-летний нетрезвый мужчина, воспитывая сына, ударил его металлической частью грабель по голове. От удара ребенок упал на землю и потерял сознание. Мальчик был госпитализирован.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«После проведения соответствующих обследований, сегодня в больнице предоставили заключение, что травмы, полученные пострадавшим, относятся к категории тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении.
Следователи Арбузинского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
По словам злоумышленника, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, таким образом отреагировал на словесное сопротивление отпрыска. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь