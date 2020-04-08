В Николаеве и области преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, жертвой мошенницы стала жительница Ингульского района, которая впустила в свою квартиру незнакомую женщину, та представилась соцработницей. Под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяла 33 тысячи гривен пенсионерки на конверт с нарезанной бумагой. Старушка обнаружила отсутствие своих сбережений, когда аферистка уже ушла.

Жертвой телефонных аферистов стали жители Заводского района Николаева и Снигиревки. Заявители рассказали, что с их карточных счетов исчезли все деньги после общения по телефону с неизвестными лицами, которые представились банковскими работниками. Действуя по указаниям мошенников, доверчивые граждане предоставили им конфиденциальную информацию о своих личных данных, и в результате лишились почти 46 тысяч гривен.

35-летний житель Ингульского района заказал на сайте купли-продажи ноутбук, за который перечислил на указанный мошенником счет 14 тысяч гривен. Когда заказ не получил, обратился с заявлением в полицию.

Следователями отделениями подразделений полиции по указанным фактам проводятся расследования уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.

Напомним, полиция Николаевщине устанавливает личности аферистов, которые обманули жителей города и области на 63 тысячи гривен.