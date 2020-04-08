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В Николаеве и области преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, жертвой мошенницы стала жительница Ингульского района, которая впустила в свою квартиру незнакомую женщину, та представилась соцработницей. Под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяла 33 тысячи гривен пенсионерки на конверт с нарезанной бумагой. Старушка обнаружила отсутствие своих сбережений, когда аферистка уже ушла.
Жертвой телефонных аферистов стали жители Заводского района Николаева и Снигиревки. Заявители рассказали, что с их карточных счетов исчезли все деньги после общения по телефону с неизвестными лицами, которые представились банковскими работниками. Действуя по указаниям мошенников, доверчивые граждане предоставили им конфиденциальную информацию о своих личных данных, и в результате лишились почти 46 тысяч гривен.
35-летний житель Ингульского района заказал на сайте купли-продажи ноутбук, за который перечислил на указанный мошенником счет 14 тысяч гривен. Когда заказ не получил, обратился с заявлением в полицию.
Следователями отделениями подразделений полиции по указанным фактам проводятся расследования уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.
Напомним, полиция Николаевщине устанавливает личности аферистов, которые обманули жителей города и области на 63 тысячи гривен.
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В Николаеве и области преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, жертвой мошенницы стала жительница Ингульского района, которая впустила в свою квартиру незнакомую женщину, та представилась соцработницей. Под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяла 33 тысячи гривен пенсионерки на конверт с нарезанной бумагой. Старушка обнаружила отсутствие своих сбережений, когда аферистка уже ушла.
Жертвой телефонных аферистов стали жители Заводского района Николаева и Снигиревки. Заявители рассказали, что с их карточных счетов исчезли все деньги после общения по телефону с неизвестными лицами, которые представились банковскими работниками. Действуя по указаниям мошенников, доверчивые граждане предоставили им конфиденциальную информацию о своих личных данных, и в результате лишились почти 46 тысяч гривен.
35-летний житель Ингульского района заказал на сайте купли-продажи ноутбук, за который перечислил на указанный мошенником счет 14 тысяч гривен. Когда заказ не получил, обратился с заявлением в полицию.
Следователями отделениями подразделений полиции по указанным фактам проводятся расследования уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.
Напомним, полиция Николаевщине устанавливает личности аферистов, которые обманули жителей города и области на 63 тысячи гривен.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь