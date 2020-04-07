Полиция Николаевщине устанавливает личности аферистов, которые обманули жителей города и области на 63 тысячи гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 4 апреля в Ингульский отдел полиции обратилась 57-летняя местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенников.

— Потерпевшая рассказала, что на ее мобильный позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником банка и сообщила, что якобы к карточному счету заявителя только что пытались получить доступ злоумышленники, которые хотели снять с карты все деньги, из-за чего карточка якобы была заблокирована и изготовлено ее дубликат. По словам мошенницы, с целью улучшения защиты нового банковского счета женщина должна была уточнить некоторые персональные данные, и самостоятельно перевести все имеющиеся на кредитке средства на новую, только что изготовленную банковскую карточку. Что та и сделала, а позже, проверив остаток на счете, обнаружила отсутствие 38 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

От действий аферистов пострадала также 47-летняя жительница Баштанки, заказав на одном из сайтов купли-продажи товары, перечислила за их доставку на указанный мошенником счет около 25 тысяч гривен. Когда поняла, что попала в ловушку злоумышленников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

— Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия. Уважаемые граждане! Правоохранители призывают вас быть осторожными и не доверять неизвестным, которые просят совершить какое-либо действия, касающиеся ваших банковских счетов. Если же вы предоставили мошенникам данные своей платежной карты, немедленно позвоните в контактный центр финучреждения и заблокируйте счет, после чего обратитесь в полицию, - сказано в сообщении.

Ранее, в Николаеве аферисты под предлогом улучшения качества связи выманили у доверчивых людей 16 тысяч гривен.