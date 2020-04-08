В Николаевской области в стационарном отделении больницы села Надбугское в ходе ссоры один пациент ударил другого ножом в грудь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

7 апреля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между двумя пациентами больницы, один из них ранил другого ножом в грудь.

Полицейские изъяли и направили на экспертизу орудие преступления — нож. Опросили медперсонал и свидетелей происшествия, а также задержали причастного к преступлению 44-летнего жителя Доманевского района.

46-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время в суде ему избираться мера пресечения.

Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.