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В Николаевской области в стационарном отделении больницы села Надбугское в ходе ссоры один пациент ударил другого ножом в грудь.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
7 апреля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между двумя пациентами больницы, один из них ранил другого ножом в грудь.
Полицейские изъяли и направили на экспертизу орудие преступления — нож. Опросили медперсонал и свидетелей происшествия, а также задержали причастного к преступлению 44-летнего жителя Доманевского района.
46-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время в суде ему избираться мера пресечения.
Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
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В Николаевской области в стационарном отделении больницы села Надбугское в ходе ссоры один пациент ударил другого ножом в грудь.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
7 апреля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между двумя пациентами больницы, один из них ранил другого ножом в грудь.
Полицейские изъяли и направили на экспертизу орудие преступления — нож. Опросили медперсонал и свидетелей происшествия, а также задержали причастного к преступлению 44-летнего жителя Доманевского района.
46-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время в суде ему избираться мера пресечения.
Напомним, что в Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь