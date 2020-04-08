В Николаеве полиция просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, которые могли бы зафиксировать вероятного киллера, который стрелял в николаевского бизнесмена Михаила Титова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, 6 апреля около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по проспекте Центральном, в тот же день обнаружили оружие, из которого было совершено покушение, и место засады киллера - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин «Сайга».

В полиции отмечают, что есть свидетели, которые видели мужчину, который предположительно и стрелял в потерпевшего - он был в черной одежде с черной маской на лице. Но для следствия пока важную роль играет время. Поэтому полиция обращается к владельцам автомобилей с видеорегистраторами, которые в понедельник, 6 апреля, парковались, проезжали или останавливались в квадрате по улице Инженерная от проспекта Центрального до улицы Чкалова, по улице Севастопольская (особенно парковки возле домов №№ 47, 47А, 44), по улице Садовой от проспекта Центрального до улицы Чкалова.

— Мы понимаем, что устройства записи регистраторов имеют ограниченную память, и скоро, возможно, важные для следствия сведения будут уничтожены. Поэтому просим граждан всю полезную для следствия информацию передавать в полицию - просто позвоните по телефону 102 или обратитесь в Следственное управление на улице Спасская, 12, - сказано в сообщении.

Напомним, также адвокаты потерпевшей стороны призвали граждан предоставить информацию сотрудникам полиции и сообщили о денежном вознаграждении за информацию, которая будет полезна в расследовании этого преступления.

Как известно, 6 апреля, в Николаеве было совершено покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного в узких кругах как «Мультик». В результате Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.

Сейчас Михаил Титов находится в реанимации за прошедшую ночь уже несколько раз приходил в сознание, но медики вводят ему лекарства, чтобы он спал. Состояние его расценивают как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.