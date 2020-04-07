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Следствие установило, что в николаевского бизнесмена Михаила Титова стреляли из украденного в 2018 году охотничьего карабина.
Об этом рассказал замначальника ГУ Нацполиции в Николаевской области, руководитель Следственного управления Руслан Усманов.
Напомним, что следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство бизнесмена: месть, перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, конкуренция в бизнесе, невозвращенные долги или на почве неприязненных отношений, заказное убийство.
Вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 — «Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений». Санкция статьи, расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.
Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.
«Правоохранители вчера обнаружили оружие, из которого было совершено покушение — на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин «Сайга» калибра 7,62, знаряженный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищено в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу», — говорится в сообщении.
Как известно, вчера, 6 апреля, в Николаеве было совершено покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного в узких кругах как «Мультик». В результате Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.
Сейчас Михаил Титов находится в реанимации за прошедшую ночь уже несколько раз приходил в сознание, но медики вводят ему лекарства, чтобы он спал. Состояние его расценивают как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.
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Следствие установило, что в николаевского бизнесмена Михаила Титова стреляли из украденного в 2018 году охотничьего карабина.
Об этом рассказал замначальника ГУ Нацполиции в Николаевской области, руководитель Следственного управления Руслан Усманов.
Напомним, что следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство бизнесмена: месть, перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, конкуренция в бизнесе, невозвращенные долги или на почве неприязненных отношений, заказное убийство.
Вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 — «Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений». Санкция статьи, расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.
Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.
«Правоохранители вчера обнаружили оружие, из которого было совершено покушение — на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин «Сайга» калибра 7,62, знаряженный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищено в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу», — говорится в сообщении.
Как известно, вчера, 6 апреля, в Николаеве было совершено покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного в узких кругах как «Мультик». В результате Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.
Сейчас Михаил Титов находится в реанимации за прошедшую ночь уже несколько раз приходил в сознание, но медики вводят ему лекарства, чтобы он спал. Состояние его расценивают как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь