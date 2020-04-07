Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением в Николаеве на бизнесмена Михаила Титова, известного в определенных кругах как «Мультик».

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

— Первая – преступление совершено на почве мести. Вторая – оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаем, что также поводом послужила конкуренция в бизнесе. Четвертая версия – преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая – это покушение было совершено по заказу, - рассказал Максим Цуцкиридзе.

В полиции пока не выделяют ни одну из версий как приоритетную, отрабатывая все направления.

Как известно, вчера, 6 апреля, в Николаеве было совершено покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного в узких кругах как «Мультик». В результате Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.

Сейчас Михаил Титов находится в реанимации за прошедшую ночь уже несколько раз приходил в сознание, но медики вводят ему лекарства, чтобы он спал. Состояние его расценивают как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.