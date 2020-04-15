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13 апреля группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения в Николаевской области уничтожили 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Накануне, во время выпаса скота за пределами села Врадиевка мужчина во время выпаса скота нашёл 2 предмета, похожие на взрывоопасные.
По приезду, пиротехники классифицированы находки, как артиллерийские снаряды калибром 76 мм. Во время дополнительного обследования территории спасатели нашли еще 24 таких же снарядя.
В этот же день, после обеда, в селе Сырово во время поиска металлолома, местный житель обнаружил 2 подозрительных предмета. Спасатели классифицировали находки, как минометную мину 105 калибра и артснаряд 76 мм. Пиротехники изъяли и уничтожили все боеприпасы путем контролируемого подрыва.
Напомним, что вчера, 14 апреля, в Вознесенске в пожаре, который возник из-за неосторожности при курении погибли двое мужчин.
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13 апреля группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения в Николаевской области уничтожили 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Накануне, во время выпаса скота за пределами села Врадиевка мужчина во время выпаса скота нашёл 2 предмета, похожие на взрывоопасные.
По приезду, пиротехники классифицированы находки, как артиллерийские снаряды калибром 76 мм. Во время дополнительного обследования территории спасатели нашли еще 24 таких же снарядя.
В этот же день, после обеда, в селе Сырово во время поиска металлолома, местный житель обнаружил 2 подозрительных предмета. Спасатели классифицировали находки, как минометную мину 105 калибра и артснаряд 76 мм. Пиротехники изъяли и уничтожили все боеприпасы путем контролируемого подрыва.
Напомним, что вчера, 14 апреля, в Вознесенске в пожаре, который возник из-за неосторожности при курении погибли двое мужчин.