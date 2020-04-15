В Ингульском районе в течение суток автоворы угнали два ВАЗ-2103 один белого цвета второй зеленого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 15 апреля, в полицию Ингульского района обратился местный житель, который сообщил, что 14 апреля оставил свой автомобиль ВАЗ-2103 зеленого цвета, государственный номерной знак ВЕ 4607 АИ, возле дома № 96 по улице Новобугская, а утром обнаружил пропажу автомобиля. 14 апреля в полицию обратился еще один пострадавший с сообщением о том, что 13 апреля он оставил свой автомобиль ВАЗ-2103 белого цвета, государственный номерной знак С 7976 НИ, возле АЗС расположенной по улице Водопойной, 34/2, а 14 апреля обнаружил пропажу своего транспортного средства.

— Следственным отделением Ингульского отдела полиции по указанным фактам возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает от наложения штрафа до ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступлений, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Ингульского отдела полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А, или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102, - сказано в сообщении.

Ранее, сообщалось, что в Первомайске полицейские разыскивают автомобиль Toyota RAV-4, который в ночь на 14 апреля угнали возле подъезда многоэтажки по улице Днепровская 1.