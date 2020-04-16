В Одессе полицейские разоблачили женщину в незаконном хранении наркотиков в крупных размерах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Во время санкционированного обыска в доме 24-летней местной жительницы правоохранители изъяли свертки с расфасованными наркотиками Согласно результатам экспертиз, они оказались каннабисом, PVP, МДМА и амфетамином.

По словам женщины, запрещенные вещества она приобрела у неизвестного и хранила дома для дальнейшего сбыта через сеть Интернет наркозависимым лицам.

— Следователи Таировского отделения полиции сообщили правонарушителям о подозрении по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник подразделения Сергей Волков. — Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве, 20 марта, полицейские задержали группу наркодельцов, которые продавали амфетамин и каннабис через интернет.