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В Александровке на Николаевщине спасатели тушили пожар,к который возник в частном жилом доме на улице Генерала Подзигуна.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Никоалевской области.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 19:26. По указанному адресу прибыли дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана «Александровка». Выяснилось, что огнем охвачено перекрытие крыши и вещи домашнего обихода в помещении.
В 19:45 пожар площадью 25 кв м локализован, в 20:15 - ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось 2 единицы техники, 6 пожарных. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Николаеве вчера,16 апреля, спасатели тушили пожар легкового автомобиля Жигули.
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В Александровке на Николаевщине спасатели тушили пожар,к который возник в частном жилом доме на улице Генерала Подзигуна.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Никоалевской области.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 19:26. По указанному адресу прибыли дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана «Александровка». Выяснилось, что огнем охвачено перекрытие крыши и вещи домашнего обихода в помещении.
В 19:45 пожар площадью 25 кв м локализован, в 20:15 - ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось 2 единицы техники, 6 пожарных. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Николаеве вчера,16 апреля, спасатели тушили пожар легкового автомобиля Жигули.