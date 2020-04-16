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В Николаеве вчера,16 апреля, спасатели тушили пожар легкового автомобиля Жигули.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 7:54 на линию «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Жигули, припаркованного на проспекте Героев Украины в Центральном районе Николаева.
— По указанному адресу прибыло дежурное отделение 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарные в 8:01 пожар площадью 5 квадратных метров локализовали, а в 8:10 - ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось 1 единица пожарно-спасательной техники и 4 человека от ГСЧС, - скзаано в сообщении.
Напомним, 7 марта на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».
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В Николаеве вчера,16 апреля, спасатели тушили пожар легкового автомобиля Жигули.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 7:54 на линию «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Жигули, припаркованного на проспекте Героев Украины в Центральном районе Николаева.
— По указанному адресу прибыло дежурное отделение 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарные в 8:01 пожар площадью 5 квадратных метров локализовали, а в 8:10 - ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось 1 единица пожарно-спасательной техники и 4 человека от ГСЧС, - скзаано в сообщении.
Напомним, 7 марта на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».