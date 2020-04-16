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Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена 16 апреля граждан Украины заявили об избиении, жестоком обращении и пытках.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели», — сказал начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь.
На данный момент Офис работает с освобожденными для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.
Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.
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Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена 16 апреля граждан Украины заявили об избиении, жестоком обращении и пытках.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели», — сказал начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь.
На данный момент Офис работает с освобожденными для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.
Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.