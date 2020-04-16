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Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.
Об этом свидетельствуют списки обмена, опубликованные Офисом президента.
Как известно, Николай Гриненко находился в плену у российско-оккупационных войск с 23 января 2019 года. В плен он попал после того, как был оглушен взрывом на передовой. Гриненко надеялся, что его обменяют на пленных российских солдат.
Стоит отметить, что в плену у боевиков остается николаевский военнослужащий Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.
Напомним, что в целом, сегодня, 16 апреля в рамках обмена пленными, домой вернулись 20 граждан Украины.
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Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.
Об этом свидетельствуют списки обмена, опубликованные Офисом президента.
Как известно, Николай Гриненко находился в плену у российско-оккупационных войск с 23 января 2019 года. В плен он попал после того, как был оглушен взрывом на передовой. Гриненко надеялся, что его обменяют на пленных российских солдат.
Стоит отметить, что в плену у боевиков остается николаевский военнослужащий Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.
Напомним, что в целом, сегодня, 16 апреля в рамках обмена пленными, домой вернулись 20 граждан Украины.