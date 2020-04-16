Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.

Об этом свидетельствуют списки обмена, опубликованные Офисом президента.

Как известно, Николай Гриненко находился в плену у российско-оккупационных войск с 23 января 2019 года. В плен он попал после того, как был оглушен взрывом на передовой. Гриненко надеялся, что его обменяют на пленных российских солдат.

Стоит отметить, что в плену у боевиков остается николаевский военнослужащий Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Напомним, что в целом, сегодня, 16 апреля в рамках обмена пленными, домой вернулись 20 граждан Украины.