С утра пятницы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

— По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем, - говорится в сообщении.

При помощи инженерной техники создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тысяча человек личного состава и 106 единиц техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которые 16 апреля сбросили 240 тонн воды.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.