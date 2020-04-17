В Николаеве, благодаря местным жителям, полицейские разыскали два автомобиля ВАЗ-2103, которые угнали 14 и 15 апреля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как сообщил в полиции что один из автомобилей похититель уже разобрал. По его словам, угнанный автомобиль ему нужен был для того, чтобы починить собственное авто, не тратясь на запчасти.

Второй ВАЗ оперативники Ингульского отдела полиции совместно с нарядом сектора реагирования патрульной полиции Витовского района нашли в поле возле села Мешково-Погорелово, а в самом селе разыскали и злоумышленника. Выяснилось, что местный житель завладел чужим транспортным средством, чтобы покататься, так как его авто сломалось. И автомобили, и запчасти правоохранители изъяли и передали владельцам.

— В обоих случаях похитители открывали «ВАЗы» подручными средствами, затем соединяли провода зажигания и уезжали. Раньше мужчины 21-го и 30-ти лет уже привлекались к ответственности за имущественные уголовные правонарушения, - сказано в сообщении.

По указанным фактам проводится расследование. Сейчас готовятся материалы для вручения злоумышленникам сообщений о подозрении в незаконном завладении транспортными средствами (части 1 статьи 289 УК Украины), за что им грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе в течение суток автоворы угнали два ВАЗ-2103 один белого цвета второй зеленого.