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У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана обнаружили коронавирус.
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции», — написал Антон Геращенко.
Он отметил, что все контактные лица пройдут тестирование на коронавирус.
Обязанности командующего Нацгвардии пока будет исполнять первый заместитель Николая Балана — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Отметим, что Владимир Кондратюк раньше командовал воинской частью Национальной гвардии № 3039 в Николаеве, а также возглавлял Южное теруправление Нацгвардии.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека — жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Вечером Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о еще двух новых случаях коронавируса в области. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
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У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана обнаружили коронавирус.
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции», — написал Антон Геращенко.
Он отметил, что все контактные лица пройдут тестирование на коронавирус.
Обязанности командующего Нацгвардии пока будет исполнять первый заместитель Николая Балана — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Отметим, что Владимир Кондратюк раньше командовал воинской частью Национальной гвардии № 3039 в Николаеве, а также возглавлял Южное теруправление Нацгвардии.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека — жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Вечером Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о еще двух новых случаях коронавируса в области. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.