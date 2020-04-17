У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана обнаружили коронавирус.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции», — написал Антон Геращенко.

Он отметил, что все контактные лица пройдут тестирование на коронавирус.

Обязанности командующего Нацгвардии пока будет исполнять первый заместитель Николая Балана — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Отметим, что Владимир Кондратюк раньше командовал воинской частью Национальной гвардии № 3039 в Николаеве, а также возглавлял Южное теруправление Нацгвардии.

Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека — жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.

Вечером Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о еще двух новых случаях коронавируса в области. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.